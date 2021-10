Skrivnostne okoliščine brutalnega zločina: Lidija tik pred smrtjo pisala prijateljici

Srbijo pretresa umor družineiz Aleksinca. V soboto, šest dni po njihovem izginotju, so našli trupla lastnika menjalnice(57) ter njegove žene(56) in hčerke(36). Na dan prihajajo nove podrobnosti o grozljivem zločinu.Telefona, ki sta pripadala Lidiji in Goranu, naj bi bila izklopljena istočasno, in sicer ob tretji uri. Gordana ni imela telefona, Lidija pa je s prijateljico komunicirala okoli polnoči. Izmenjali sta si običajna sporočila, iz katerih ni bilo mogoče sklepati, da je Lidija v nevarnosti, poroča srbski Kurir.Tudi Goran je imel okoli polnoči pogovor, povezan s službo, a tudi v tem primeru naj ne bi bilo nič sumljivega. Okoli tretje ure pa sta bila njuna telefona v isti sekundi izklopljena, trdi vir, blizu preiskave. Ta dodaja še, da telefonov niso našli, zato ni znano, ali so ostali v zažganem avtomobilu, ali pa jih je likvidator vrgel nekje na poti.Zažgan avto so našli v vasi Moravac, v 10 kilometrov oddaljenem gozdu pa so naleteli na tri trupla, ki so bila zažgana in prekrita z listjem.