Skrivnostna smrt vplivnice (21): objavila fotografijo, kako uživa, nato izginila

Brazilska manekenka in vplivnica Yasmin Cavaleiro Macêdo (21) je na izletu na ladji 12. decembra letos izginila, njeno truplo so kmalu zatem našli v reki Maguari. Yasmin je sicer skozi celoten izlet objavljala na družbena omrežja, le nekaj ur pred izginotjem pa je pozirala v bikiniju in pokazala, kako zelo uživa na ladji. Pri iskanju vplivnice in manekenke je sodelovala tudi njena mati, policija pa je sporočila, da bo obdukcija ugotovila natančen vzrok smrti, poroča The Sun. Tamkajšnje oblasti prav tako niso razkrile, koliko ljudi je bilo na potovanju in ali so vsi nosili rešilne jopiče.

Na instagramu je sicer imela več kot 34 tisoč sledilcev.