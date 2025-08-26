Skrivnostna smrt: sina našla mrtvega pred računalnikom, kar je imel na obrazu, ju je šokiralo

V nedeljo pozno zvečer so na domu v provinci Teramo v Italiji našli mrtvega 27-letnega moškega pred računalnikom. Starši so ga našli s plinsko masko na obrazu, skozi katero je očitno vdihaval hladilni plin.

Na kraj dogodka sta prispela reševalno vozilo in karabinjerji, vendar ga ni bilo mogoče rešiti.

Možno, da je šlo za izziv na družbenih omrežjih

Na truplu niso našli sledi nasilja ali poškodb. Po navedbah oblasti še ni mogoče izključiti, da je šlo za izziv na družbenih omrežjih, je navedel Corriere della sera.

Karabinjerji so ob tem zasegli pokojnikov mobilni telefon, računalnik in drugo IT-opremo, truplo mladeniča pa so prepeljali v mrtvašnico. Obdukcija naj bi pojasnila okoliščine njegove smrti.