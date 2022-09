Skrivnostna smrt Jasne (41) še vedno buri duhove

V srbskem Blicu se te dni spominjajo številnih zločinov, ki so bili storjeni na ozemlju Srbije. Nekateri med njimi so tako okrutni, da se o njih govori še leta. Tako je tudi z umorom 41-letnice Jasne Matić iz Subotice februarja 2019. Umrla je zaradi udarca s topim predmetom v glavo. Nekdo jo je pustil izkrvaveti sredi ulice, pred hišo, v kateri je živela. O nesrečnici so sosedi povedali le, da je bila »lepa, kulturna in miroljubna ženska«. Takrat je Jasnina soseda povedala, da je večer prej večkrat počilo, a so menda mislili, da nekdo meče petarde, zato se niso odzvali. »Zjutraj, ko sem odprla vrata, pa so bili tukaj forenziki in policija. Sem v šoku in prestrašena.«

Še vedno ni znano, kdo je po zločinu poklical policijo. Medtem ko nekateri trdijo, da je to storila ena od njihovih sosed iz Dalmatinske ulice, krožijo informacije, da je to storil njen partner.

Ubil naj bi jo bivši

Že naslednji dan je bila skrivnost zločina razrešena. 9. februarja v popoldanskih urah so v naselju Verušić v Subotici našli truplo Josipa Kujundžića (59). Gre za nekdanjega partnerja umorjene Jasne. Ta naj bi se po neuradnih informacijah z njo slišal pred zločinom slišal po telefonu, pristojni domnevajo, da se je želel z njo pogovoriti o razlogih za razhod. Josip se je ustrelil z lovsko puško, napisal pa je poslovilno pismo. Policija je prepričana, da je krivec za umor prav on. Motiv za grozljiv zločin naj bi bil, da je ni mogel preboleti. Sumili so, da je bil umor storjen s kladivom ali ročajem sekire, vendar rezultati preiskave in obdukcije javnosti niso znani.

.