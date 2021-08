Skočil z jahte in ubil laboda

Na počitnicah se človek sprosti, a marsikdaj človeška neumnost in brezbrižnost ne poznata meja. Včasih niti ni treba, da je organizem podprt z dodatnimi kapljicami opojne tekočine, kot denimo v hrvaškem Skradinu, kjer je minuli konec tedna moški z namenom, da bi prisotne zabaval, skočil z jahte naravnost na laboda in ga ubil. Iz gole zabave in želje po ugajanju je z višine od šest do sedem metrov pikiral naravnost na nemočno žival, ki se je gibala okoli plovila. »Vse se mi je dogajalo pred očmi. In ne samo meni, tam je bilo še okoli 20 ljudi, ki so se znašli na obali in vse to videli. Takoj sem poklical policijo, ta je prišla zelo hitro in bilo je jasno, da so to dejanje vzeli zelo resno,« je očividec neljubega dogodka povedal za spletni portal Index.hr.



»Otroci na jahti so se smejali, njegov prijatelj pa je vse snemal s telefonom, vsi so se zelo zabavali,« je bila zgrožena priča. Poškodovani labod se je po bližnjem srečanju s skakalcem še nekaj minut mučil, ni mogel dvigniti vratu, na koncu pa je v mukah poginil. »To ne sme ostati nekaznovano in ne smejo se izvleči s svojimi lažmi, da je labod v redu, saj smo vsi prisotni videli, kaj se je zgodilo,« je še povedal pretreseni opazovalec, eden izmed množice, ki je nastopača motrila z obale.



Šibeniško-kninska policijska uprava, ki je dogodek sicer obravnavala, je nazadnje ugotovila, da je z zasidranega čolna poletel madžarski državljan, nesrečno žival pa so brez znakov življenja našli šele nekaj ur po incidentu. Po razgovorih in pregledih, so pojasnili na policiji, niso ugotovili, da bi skočil na nesrečno žival z namenom, da bi jo pokončal. Pristojni tako niso zaznali znakov kaznivega dejanja, bodo pa o dogajanju obvestili državno pravobranilstvo, saj labodi na Hrvaškem spadajo med zaščitene živalske vrste. Policija naj bi na koncu celo sklenila, da je Madžar po nesreči skočil na laboda.

