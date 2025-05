Škandal v Zagrebu: Slovencu takole uničili avto na parkirišču! Njegova partnerica besna

»Ali je mogoče, da smo tako nekulturni? Poglejte, kaj so naredili na avtomobilu mojega fanta, ki je Slovenec,« je za 24sata dejala ogorčena hrvaška sogovornica.

Po njenih besedah sta avto parkirala v sredo zvečer, poškodbo pa sta opazila zgodaj naslednje jutro.

»Na delo sva šla ob pol petih zjutraj in takrat sva to opazila. Dan prej tega zagotovo še ni bilo, ker sva prišla domov zelo pozno,« je pojasnila.

Na karoseriji avtomobila znamke Cupra sta zagledala vrezan kljukasti križ – simbol, ki ima močno negativno konotacijo in predstavlja izjemno žaljiv ter nestrpen napad.

»Prasko bomo že popravili, ampak nekulture tistih, ki so to naredili, očitno ne bo mogoče nikoli sanirati. To je sramota, ne le za Zagreb, ampak za celotno državo,« je poudarila bralka.

