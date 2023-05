Škandal v policiji: njihov uslužbenec v osmih letih ukradel več kot 110.000 evrov

Po preiskavi je Uskok(Urad za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala) pred Županijskim sodiščem v Osijeku vložil obtožnico zoper hrvaškega državljana (56) zaradi storitve kaznivih dejanj zlorabe položaja in pooblastil, ponarejanja uradnih ali poslovnih listin in overitve neresnične vsebine. Obtoženi je bil na Policijski postaji Belišće zadolžen za fakturiranje in izplačila pobranih glob in in predajo denarja v državni proračun Republike Hrvaške.

V osmih letih več kot 110.000 evrov

Sumijo ga, da je z namenom pridobitve velike protipravne premoženjske koristi izterjal skupno 258.552,78 evra glob, del tega zneska pa zadržal zase. Na opisani način si je kot uradna oseba v času od 1. januarja 2013 do 26. marca 2021 pridobil protipravno premoženjsko korist v višini 110.163,72 evra. Obdolženec je z namenom prikrivanja nezakonitega ravnanja v uradne evidence vnašal lažne podatke o zbranih zneskih glob in času njihove izterjave.

Poleg tega je pri rednih letnih popisih, v obdobju od 2013 do 2020, v popisne liste blaga vnašal neresnične podatke o stanju zalog obrazcev in vpisane podatke overil s svojim podpisom. Nato je izdelal končne evidence opravljenih popisov z neresničnimi podatki o skupni zbirki in zalogi obrazcev. Takšno dokumentacijo nato predložil članom inventurne komisije, ki so dokumentacijo, ne da bi dvomili v resničnost navedenih podatkov, s svojim podpisom overili, poročajo hrvaški mediji.

