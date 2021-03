Škandal v covid bolnišnici: Dubravka in Marija kradli bolnikom na respiratorju

Hrvaško javnost pretresa škandal, saj sta pet pacientov, ki so se zaradi okužbe s koronavirusom v bolnišnici KB Dubrova borili za življenje, okradli dve zaposleni in jih skupno oškodovali za več kot pet tisoč evrov.



Medicinska sestra Dubravka L. (45) in bolničarka Marija K. (51) naj bi izkoristili nebogljenost petih bolnikov, ko so bili ti priklopljeni na respiratorje. Pobrali naj bi jim vrednejše predmete, ki so jih imeli bolniki s seboj v bolnišnici. Dolge prste naj bi dobili v posebnem prostoru, kjer so v vrečah z imenom in s priimkom hranili njihove osebne predmete. Kot sraki naj bi kradli tudi iz omaric ob posteljah. Ukradli sta denarnice z dokumenti, bančnimi karticami, mobilne telefone in zlatnino. Uslužbenki naj bi tudi dvigali denar z bančnih kartic in upali, da ju nihče ne bo ujel, saj so številne izmed njunih žrtev preminule.



Da se dogaja nekaj nenavadnega, je posumil Goran M., sin preminulega Ljubomira M., ki je opazil, da je nekdo z očetovega bančnega računa dvignil denar, medtem ko je on ležal v bolnišnici. Z računa je storilka dvignila nekaj več kot 1.300 evrov in si v trgovini Borovo privoščila nove čevlje za 40 evrov. Ker je bilo vse skupaj sila sumljivo, je svoje odkritje prijavil policiji, ki je sprava posumila, da je prav on tisti, ki troši očetov denar.



»Niso mi verjeli. Mislili so, da jaz kradem denar. Preverili so posnetke nadzornih kamer, ko sem preverjal bančni račun. Neprestano sem jih kontaktiral in jih spraševal, ali so kaj odkrili. Kasneje me je poklical sam direktor bolnišnice in me prosil, naj tega ne izdam medijem,« je razkril za Jutarnji. »Življenje mojega očeta smo zaupali bolnišnici in nikoli ne bi pomislil na to, da bo kdo tako izkoristil njegovo nemoč. Še vedno si nismo opomogli od njegove smrti, ta kraja pa je le še dodatno poglobila to bolečino,« je razkril Goran in napovedal, da bo tožil bolnišnico. Kraja denarja z bankomata se je zgodila le dan po tem, ko so njegovega očeta priključili na respirator.

