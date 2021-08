Škandal po tekmi s Crveno zvezdo: poglejte ta brutalni pretep (VIDEO)

V kvalifikacijah za evropsko ligo nogometašem romunskega moštva CFR Cluj ni uspelo. Po izidu 4 : 1 v Beogradu je Romune v gosteh premagala Crvena zvezda z 2 : 1. Poraz pa je očitno načel odnose v klubu, ki je sicer vodilni v romunski prvi ligi.







Tako so se pojavili posnetki hudega pretepa po tekmi, kjer so glavno vlogo imeli zaposleni v romunskem klubu.



Vpleteni naj bi bili odvetnik kluba, dva fizioterapevta in eden od nogometašev.



