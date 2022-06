Širi se grozljiv trend: žrtve poročajo o vbodih z iglo, policija v temi

Nova nevarnost se je začela širiti v Franciji, Belgiji in v Veliki Britaniji, od koder poročajo, da neznani storilci napadajo obiskovalce nočnih klubov in koncertov z brizgami z neznano vsebino. Po vsej Franciji je v zadnjih mesecih več kot 300 ljudi poročali, da so jih zabodli z iglo.

Zdravniki in policisti zadevo preiskujejo, a nihče ne ve, kdo to počne in zakaj ter ali so ljudem vbrizgali mamila ali kakšno drugo snov.

Igel niso našli, motiv nejasen

V različnih francoskih regijah poteka več policijskih preiskav, vendar še niso aretirali nobenega osumljenca, igel niso našli, motiv za ta dejanja ostaja nejasen.

Tako poročajo, da je bil 4. maja 18-letni Tomas Laux na koncertu v Lilleu na severu Francije. Ko je prišel domov, se je začel počutiti slabše, vrtelo se mu je v glavi in ​​bolela ga je glava, nato pa je opazil majhno luknjo in modrico na rami.

Ker naslednji dan simptomi niso prenehali, se je odločil za obisk zdravnika, ki je potrdil, da je bil zaboden. Testirali so ga na HIV in hepatitis, rezultati so bili negativni, tako kot pri drugih žrtvah, ki so doslej poročale o vbodih z iglo.

Ni pa bila nobena žrtev spolno zlorabljena, zato preiskovalci ne mislijo, da gre za drogo za posilstvo. Dve osebi sta sicer bili pozitivni na GHB(razvpita droga za posilstvo), a domnevajo, da so jima drogo dali v pijačo.