Sinu znanega Slovenca grozi zapor zaradi suma organiziranega kriminala

V Sarajevu so zaradi suma tihotapljenja mamil in suma organiziranega kriminala prijeli slovenskega državljana. Po pisanju tamkajšnjega portala Avaz gre za 35-letnega Mitjo Kontiča. Sodeč po imenu in letnici rojstva naj bi šlo za sina pokojnega velenjskega župana iz vrst SD Bojana Kontiča, ki je občino vodil od leta 2010 do smrti leta 2020.

Tožilec BiH je sodišču za Mitjo Kontiča predlagal pripor zaradi suma nezakonitega prometa z mamili in organiziranega kriminala. Tako se je odločil po zaslišanju osumljenega M. K., rojenega leta 1988, so danes sporočili s tožilstva Bosne in Hercegovine. Pojasnili so, da so osumljenca prijeli na območju Sarajeva, ko so pri njem zaplenili mamila.

Policija ga je prijela v okviru preiskave tožilstva z imenom Market v povezavi s tihotapljenjem okoli enega kilograma kokaina v BiH, ki so ga zaplenili februarja na območju Banjaluke.

Osumljen je tudi povezave s tihotapljenjem heroina in kokaina na območju vzhodnega Sarajeva.

Tožilstvo je pripor predlagalo, ker kot tuj državljan z odhodom iz BiH ne bi bil več dosegljiv za pravosodje države ter zaradi nevarnosti, da bi lahko ponovil kaznivo dejanje ali dokončal že začeto, piše v sporočilu na spletni strani tožilstva.