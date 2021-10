Grozljivka na Hrvaškem: sinu vzela cigareto, pa jo je umoril

Z grozljivim in bizarnim primerom so se minule dni soočili policisti splitsko-dalmatinske policijske uprave, ki so bili v nedeljo obveščeni, da so našli truplo 60-letne Splitčanke D. V. v njenem stanovanju, točneje v kopalnici. Ko so prispeli, pa naj bi bili zmedeni: truplo so našli v kadi z vodo, sprednji del telesa pa je bil v opeklinah oziroma zoglenel! Zaradi nekaterih spornih podrobnosti so osumili njenega 39-letnega sina B. S., češ da je na okruten način ubil svojo mamo – zaradi cigarete.





Foto: Shutterstock

Kot namreč poroča Slobodna Dalmacija, so iz zanesljivih virov izvedeli, da sta mama in sin v soboto zvečer skupaj gledala televizijo, ona pa naj bi vzela ter pokadila njegovo zadnjo cigareto, ki je bila tudi njena zadnja. Sina naj bi to dejanje popolnoma razjezilo, sledil ji je v kopalnico, tam pa naj bi jo zažgal – a vse podrobnosti naj še ne bi bile pojasnjene. Po sporu je vzel svoje tablete, očitno zaspal do jutra in nato šel do bližnjega lokala, kjer je naberačil cigareto, nato pa sam poklical policijo in rešilca.





Hrvati poročajo, da je imela dalmatinska družina zdravstvene težave – mlajši brat oziroma sin ni bil vpleten, saj je trenutno na prestajanju kazni zaradi družinskega nasilja nad starejšim bratom B. S., pretepel ga je s kovinsko steklenico, v zagovor pa je trdil, da je starejši napadel mamo. Pred petimi leti je bil tudi B. S. obsojen zaradi nasilja nad mlajšim, zdaj pa bo po kruti smrti svoje mame končal v priporu. V nadaljevanju bodo ugotavljali njegovo prištevnost – grozi mu do 40 let zapora ali psihiatrična ustanova. Nedvomno pa splitski primer priča, da kajenje res ubija.