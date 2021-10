Sinu odrekla zdravnika, a pripeljala vrača

Namesto da bi klicala pomoč, sta molila.

Z ustreznim zdravljenjem bi lahko živel polno življenje. FOTO: Irina_geo/Getty Images

Pri naših južnih sosedih odmeva strahotna družinska tragedija. V priporu so se znašli starši, ki so sinu zaradi verskih prepričanj več mesecev odrekali zdravniško pomoč. Ubogi najstnik naj bi umrl zaradi zapletov s sladkorno boleznijo, ki bi jo lahko, če bi le obiskal zdravnika, povsem nadzoroval in živel normalno.Zgodilo se je v Pulju, kjer so se zaman borili za življenje 15-letnika: stanje naj bi se mu po več mesecih hujšanja in slabosti ter drugih mučnih simptomov 27. septembra še dodatno poslabšalo, starši pa so pomoč poklicali šele dva dni pozneje, poročajo hrvaški mediji. Reševalcem je najstnika za kratek čas le uspelo stabilizirati, a je v bolnišnici izgubil boj za življenje; obdukcija bo še potrdila vzrok smrti, sporočajo. Starši so pri vsem tem le molili za sinovo preživetje, ob podpori vrača. Da bi raje pravočasno poklicali zdravnika in sinu, dijaku prvega letnika gimnazije, zagotovila zdravljenje, ob katerem bi zanesljivo okreval, jim zdaj očita tožilstvo, 45-letnain 42-letnista tako v priporu. Krivde kljub jasnim dejstvom ne priznavata, da jima grozi do 15 let zapora, saj sta otroka zanemarila do smrti, kot kaže, še ne dojemata. Skupno sta imela pet otrok, poročajo mediji, pred dvema letoma pa sta izgubila še enega sina, starega 11 let; utonil je v jezeru Čingi-Lingi v Koprivniško-križevski županiji, njegovo smrt so obravnavali kot nesrečo.Po do zdaj znanih podatkih družina, ki se je pred leti preselila s severne Hrvaške v Istro, ni bila nikoli pod drobnogledom pristojnega centra za socialno delo, kjer prijav morebitne zlorabe ne beležijo. Trojico še živih otrok so jima do nadaljnjega odvzeli. Neuradno naj bi bila zakonca člana verske sekte, ki naj bi jima onemogočala sinovo zdravljenje. E. B.