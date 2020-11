Sin vojnega veterana ustrelil policista

REUTERS Trg svetega Marka v Zagrebu potrebuje boljše varovanje, že dolgo opozarjajo pristojni. FOTO: Marko Djurica/Reuters

22

let je bil star napadalec.

Ustrelil je policista in si potem sodil sam, se glasi šokantna novica, ki je pretresla našo južno sosedo. Po do zdaj znanih podatkih je napadalec v zgodnjih ponedeljkovih urah z brzostrelko streljal na policista, ki je stražil pred poslopjem hrvaške vlade na Trgu svetega Marka sredi prestolnice. Uro po napadu so blizu kraja dogodka našli truplo storilca. Kot so povedale priče, se je ta sprehodil do vlade in začel streljati proti vhodu ter večkrat zadel policista v roke in trup; 31-letni mož postave je hudo ranjen, a je njegovo stanje k sreči stabilno.Napadalec, šlo naj bi za 22-letnika, neuradno, ki še ni bil policijsko obravnavan, se je potem obrnil proti poslopju hrvaškega sabora in začel streljati, potem je pobegnil. Na trgu se je povsem po naključju, a še kako srečnem, zelo kmalu znašlo reševalno vozilo, reševalec pa je ranjenega policista nemudoma oskrbel in ga prepeljal v najbližjo bolnišnico; tam so ga operirali, dve krogli sta mu zadeli roko, preostali dve pa vsaka eno stran trupa, k sreči nista zadeli nobenega organa.Izkazalo se je, da je mladenič na facebooku pogosto tarnal nad stanjem v državi, tudi usodnega jutra. Takoj po napadu je zapisal, da je bilo preveč prevar in teptanja človekovih pravic na Hrvaškem. Živel je na območju Kutine, izhajal pa je iz veteranske družine, menda se je oče boril v domovinski vojni, kar pojasnjuje tudi vojaški izvor strelnega orožja.Bezuk je na facebooku objavil tudi fotografijo moškega (najverjetneje sebe), napravljenega v bel skafander z zakritim obrazom, v rokah je držal leseno puško. Policija je pojasnila, da je na napadalca začel streljati drugi policist pred poslopjem, a ni jasno, ali ga je tudi zadel; 22-letnika so našli mrtvega 24 minut pozneje, sodil naj bi si sam. Pristojni so sporočili, da med streljanjem v poslopju ni bilo članov hrvaške vlade. Trg svetega Marka so preplavile posebne enote hrvaške policije, nad središčem mesta so krožili policijski helikopterji.Da je varovanje območja pred vladnim poslopjem šibko, je pred časom opozoril hrvaški premier; hrvaški poslanecje namreč pred časom pred vhodom stresel kup lubenic in tako želel opozoriti na slab položaj hrvaških kmetov zaradi uvoženih pridelkov, obenem pa razgalil šibek varnostni sistem na Trgu svetega Marka, ki ga obkrožajo vladno poslopje, parlament in ustavno sodišče. Pristojne službe so pripravile že več scenarijev za dodatno varovanje na območju, a dokončne odločitve še niso sprejeli.