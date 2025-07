Sin ruskega milijonarja (19) obtožen brutalnega napada na Marijo v Dubaju (VIDEO)

Artem Papazov, 19-letni sin ruskega milijonarja Olega Papazova, je glavni osumljenec v primeru brutalnega pretepa ukrajinske manekenke Marije Kovalčuk, ki je marca letos končala v komi po tem, ko je bila hudo pretepena v Dubaju. Artem zanika vse obtožbe in trdi, da gre za zaroto proti njemu.

Marija, ki je po več operacijah zdaj na vozičku, je prvič spregovorila za javnost. V intervjuju je razkrila, da za napadom ne stojijo domnevni bogati Arabci, kot se je sprva ugibalo, temveč sinovi ruskih milijonarjev.

Artema Papazova je spoznala dan pred napadom. Ta ji je ponudil prevoz s privatnim letalom njengovega očeta in povabil na zabavo v hotelsko sobo. Med povabljenci so bili še 19-letna kriptoinvestitorka Aleksandra Mertsalova, 16-letna kozmetičarka Milena Dolganova iz Kijeva, Belorus Aleksander Lopticki in Aleksej Krašenjinikov iz Omska (ki je kmalu odšel in po poročanju ni sodeloval v nadaljnjih dogodkih).

Po besedah Marije so med zabavo pili viski in uporabljali »belo snov«. Nato naj bi Artem in Aleksander izjavila, da je »njihova last«, ter jo začela slačiti in pretepati. Mertsalova je takrat zapustila sobo – oblečena v Marijino obleko. Mariji je uspelo pobegniti v hotelskem kopalnem plašču in poiskati zatočišče na bližnjem gradbišču. Tam je slišala glasove zasledovalcev, nato pa izgubila zavest. Domneva, da so jo ponovno napadli ali celo porinili z višine.

Policija vse udeležence zaslišala

Policija Združenih arabskih emiratov je vse udeležence zabave zaslišala, vendar jih kmalu izpustila. Marija se zdaj zdravi na Norveškem, skupaj z materjo pa poziva k podrobni preiskavi dogodka.

Nekateri uporabniki družbenih omrežij so izrazili dvom v resničnost Marijine zgodbe. Mnogi se sprašujejo, zakaj ni pomoč poiskala pri hotelskem osebju.

Sredi poletja 2025 je Artemov oče Oleg Papazov na omrežju Threads objavil videe, ki kažejo, da se Artem nahaja v ZDA. Artem se je nato tudi javno oglasil in zatrdil, da so oblasti v Dubaju ugotovile, da on in njegovi prijatelji niso odgovorni. Po njegovih besedah je Marija sobo zapustila sama ob 21:15, na gradbišče pa naj bi se odpravila šele pet ur kasneje, kljub opozorilom varnostnikov.

Dodal je tudi, da naj bi bila Marija v dneh pred incidentom čustveno nestabilna, ter obtožil njeno mater, da je zamolčala pomembne podrobnosti.

Primer še naprej deli javnost – na eni strani so tisti, ki verjamejo Mariji, na drugi pa tisti, ki dvomijo in poudarjajo domnevne nedoslednosti v njeni zgodbi, poroča Mondo.