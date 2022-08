Sin (13) mu je umrl pred očmi, od takrat ni spregovoril niti besede

Željko P. (13) je umrl v srbskih Kučanih pri Novi Varoši, ko je z očetom Paunom spravljal drva. Po končanem delu je oče sedel za volan traktorja, sin pa na prikolico. Toda na pobočju se je traktor prevrnil, prikolica pa je pod sabo pokopala sina in ga usmrtila. Prebivalci Jasenova, kjer je deček živel z očetom in bratom, so skrušeni. Povedali so, da oče vse od nesreče ni spregovoril niti besede.

Očeta je pred nekaj leti zapustila žena in se ponovno poročila nekje na morju, tako da je sam ostal z dvema mladima sinovoma. Naredil je vse, da bi jima omogočil normalno otroštvo, ni se ustrašil najtežjih del, delal pa je tudi na žagi, poroča srbski Kurir.