Silovita eksplozija bombe ubila črnogorskega mafijca (VIDEO)

Na obrobju črnogorske prestolnice Podgorica je danes eksplodiral avtomobil bomba. V eksploziji je umrl voznik avtomobila, domnevni član mafijskega klana iz obalnega črnogorskega mesta Kotor.

Umorjeni naj bi bil pripadnik klana Škaljarcev. V mestu Kotor delujeta dva klana. Eden v naselju Škaljari in drugi v naselju Kavač. Sprta klana, ki prihajata iz istega mesta, nadzorujeta dobršen del trgovine s prepovedanimi drogami iz Južne Amerike v Evropo.

Škaljarci in Kavčani so znani po krvavih medsebojnih obračunih, ki potekajo že leta po vsem svetu. Medsebojni umori so se tako zgodili tudi v Nemčiji, Avstriji in Grčiji.