Severna Makedonija: lastnik »kluba smrti« poskušal pobegniti, prijeli so ga na letališču

Dejan Jovanov Deko, eden od lastnikov diskoteke Puls, v kateri je v požaru umrlo 59 ljudi, je po tragediji poskušal pobegniti, a so ga aretirali na letališču. Jeza javnosti pa je prerasla v vandalizem.

Minuli konec tedna je Severno Makedonijo pretresla ena najhujših tragedij v novejši zgodovini. V požaru, ki je izbruhnil v diskoteki Puls v mestu Kočani, je umrlo 59 ljudi, več kot 150 jih je bilo ranjenih. Nesreča se je zgodila med koncertom skupine DNK, v času, ko je bilo v klubu okoli 500 ljudi. Zaradi panike in stampeda je bilo veliko žrtev.

Lotili so se tudi njegovega doma. FOTO: Marko Djurica Reuters

Po tragediji so oblasti začele preiskavo in iskale odgovorne. Med njimi je tudi Dejan Jovanov Deko, eden od lastnikov diskoteke. Kot poroča makedonski Radio Lider, je Jovanov po požaru poskušal pobegniti v sosednjo državo, vendar so ga policisti prijeli na letališču. Njegovo aretacijo je potrdilo tudi makedonsko Ministrstvo za notranje zadeve.

Javnost besna: uničenje lokala in napad na hišo

Diskoteka Puls ima več lastnikov, Jovanov pa je imel v lasti tudi več drugih podjetij in gostinskih lokalov. Po poročanju Radio Liderja so besni prebivalci Kočanov včeraj napadli enega izmed njegovih lokalov na ulici Dimitra Vlahovića v središču mesta. Razbili so inventar, kasneje pa so kamenjali tudi njegovo hišo. Nekateri mediji poročajo, da so mu vandalizirali in prevrnili tudi avtomobil.

Protestniki med demonstracijami v mestu Kočani, medtem ko držijo portrete žrtev po požaru, ki je izbruhnil v prenapolnjenem nočnem klubu. FOTO: Robert Atanasovski Afp

Fotografije žrtev na glavnem trgu po požaru v nočnem klubu Pulse. FOTO: Alexandros Avramidis Reuters

Javnost je ogorčena, saj naj bi bil požar posledica hudega malomarnega ravnanja. Na družbenih omrežjih se je pojavila tudi videoposnetek aretacije Jovanova. Zanimivo je, da na njem nima lisic na rokah, kar je pri ljudeh sprožilo dodatno jezo in vprašanja o morebitni zaščiti odgovornih.

Na fotografiji nočni klub Pulse, v katerem je 16. marca zgodaj zjutraj v požaru umrlo 59 obiskovalcev. FOTO: Armend Nimani Afp

Preberite še: