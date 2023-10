Sestri Anka in Andrea umrli v prometni nesreči 200 metrov od svojega doma (FOTO)

»Ob nedeljah sem jih videvala v cerkvi, dobra družina so. Sama žalost, kaj naj vam rečem,« je za hrvaški portal 24sata dejala strta domačinka iz Prugove, kjer se je v torek zvečer zgodila grozljiva prometna nesreča. V trčenju dveh osebnih vozil in kombija sta umrli dve sestri - Anka B. (55) in Andrea B. (36), ena oseba pa je bila ranjena. Do tragedije je prišlo dvesto metrov od hiše, kjer sta sestri bivali.

FOTO: Ivana Ivanovic/pixsell

Nesreča se je zgodila malo po 20. uri. Kombi mercedes, ki ga je vozil Goran J. (47), je trčil v fiat punto, v katerem sta bili sestri, nato pa je fiat odbilo v dacio duster, ki je pripeljala iz nasprotne smeri. Voznik kombija in voznik dacie sta se huje poškodovala, a to ni ustavilo voznika kombija, da bi počakal na kraju nesreče, temveč se je peš sprehodil do svojega doma.

Dve osebi sta umrli, ena oseba pa je bila z reševalnim vozilom prepeljana v bolnišnico. FOTO: Zvonimir Barisin/pixsell Pixsell

Po nesreči je 47-letni voznik kombija peš šel domov, a so ga policisti kmalu našli, saj živi nedaleč od kraja tragedije. Zaklenil se je v svojo hišo in je ni hotel odpreti, zato so policisti vdrli skozi vhodna vrata in ga prijeli, piše 24sata. Neuradno so izvedeli, da so vozniku namerili 1,76 promila alkohola v krvi.

Nesreča se je zgpdila v hrvaškem mestu Prugovo. FOTO: Ivana Ivanovic/pixsell

Storilca so že v preteklosti obravnavali, ker je vozil v vinjenem stanju in celo skušal povoziti policisti. »Poznamo ga, pogosto ga videvamo. Je gradbinec in pogosto je vinjen. Pred nekaj meseci se je vrnil iz zapora, nedavno je poročil sina in dobil vnuka. Ima veliko družino, celo pet ali šest otrok,« pravijo meščani.

FOTO: Ivana Ivanovic/pixsell

Za pokojni sestri imajo same pohvale, med najbolj strtimi pa je njun mlajši brat Ante, ki je član Nogometnega kluba Prugovo. V družini je bilo pet otrok. Pokojni dvojčici sta imeli še starejšo sestro in dva mlajša brata. »Vsi smo ob našem Antu in njegovi družini v teh težkih trenutkih. To je krasna družina. Sestri sta umrli praktično pred hišnim pragom,« je dejal predsednik kluba Matko Sarić, ki ni skrival žalosti, piše hrvaški portal.