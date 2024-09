Sestra ubila sestro, policija sporočila prve podrobnosti zločina

Iz Hrvaške poročajo o krvavem zločinu v družini. Puljski policisti so opravili kriminalistično preiskavo in ugotovili, da je 66-letnica ubila sestro. To se je zgodilo 24. avgusta v hiši v Medulinu, ko je najprej ubila 68-letnico, nato pa se je lažje poškodovala tudi sama.

Po opravljeni kriminalistični preiskavi je bila s kazensko ovadbo odpeljana v pripor. Kot navajajo hrvaški mediji, gre za sestri, pokojna pa je bila nepokretna.