Šest ur čakala na rešilca in umrla

Ministrstvo za zdravje je objavilo primer ženske iz Varaždinske županije na Hrvaškem, ki je v hudem stanju šest ur čakala na reševalno vozilo in v bolnišnici nato umrla. Kaj se je dogajalo tistega dne, je v oddaji Provereno Nove TV povedal mož pokojne Drago Makaj, poroča Index.hr.

»Žena je težko dihala in imela neznosne bolečine, zato sem sredi noči kar dvakrat klical na urgenco.« Trdi, da je dispečerju poskušal razložiti, da ima njegova žena hude simptome. Makaj je, pravi, tudi večkrat poudaril, da je bila njegova žena pred kratkim operirana na hrbtenici in je zato ni mogel odpeljati sam v bolnišnico. Šest ur pozneje je prispelo reševalno vozilo in bolnico odpeljalo v bolnišnico. Naslednji dan je tam umrla. Z Zavoda za urgentno medicino Varaždinske županije so sporočili, da je vse potekalo po pravilih stroke.

Ministrstvo: o dogodku smo bili obveščeni

S hrvaškega ministrstva za zdravje so sporočili, da so bili o dogodku obveščeni. »Od vseh vpletenih zdravstvenih zavodov smo zahtevali izjavo in zdravstveno inšpekcijski nadzor usmerjamo na zdravstvene zavode, ki so sodelovali pri izvajanju zdravstvenega varstva pacientke,« so sporočili z ministrstva.