Šest turistov spilo pijačo, umrli so. Sumijo na eno stvar

Avstralski najstnik je postal šesti tuji turist, ki je umrl zaradi domnevne množične zastrupitve z metanolom v Laosu, saj vse več držav opozarja na potencialno smrtne posledice pitja zastrupljenega alkohola v tej državi jugovzhodne Azije.

Mrtvi dve 19-letnici

Britanka, še en avstralski najstnik, Američan in dva Danca so v zadnjih dneh umrli tudi po vrsti možnih zastrupitev v Vang Viengu, priljubljeni turistični destinaciji. Holly Bowles (19) je bila več dni na aparatu za vzdrževanje življenj v kritičnem stanju v sosednji Tajski, potem ko so jo po nočnem izhodu evakuirali iz Laosa, navaja CNN. Njena prijateljica Bianca Jones, prav tako stara 19 let, je umrla v četrtek.

Vzrok smrti najmanj treh tujih turistov naj bi bil povezan z metanolom, so v petek poročali državni mediji v prvem poročilu o množičnih zastrupitvah. V soboto je laoška ​​vlada sporočila, da poteka preiskava, da bi ugotovili vzrok smrti, in obljubila, da bo storilce privedla pred sodišče.

Laoška vlada je danes sporočila, da so globoko pretreseni zaradi smrti turistov.