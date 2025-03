Šest dni v mukah čakala na pomoč, potem jo je našel komunalni delavec

Iz ameriške zvezne države Indiana poročajo o čudežu. Enainštiridesetletna Brieonna Cassell je sredi prejšnjega tedna zaspala med vožnjo avtomobila in v bližini kraja Brooks zapeljala v jarek. Svojci je kljub intenzivnemu iskanju niso našli, Cassellova pa zaradi uničenega telefona ni mogla poklicati pomoči.

V svojem ford taurusu je preživela celih šest dni, dokler je ni v torek po naključju odkril komunalni delavec. »'To si ti?' sem jo vprašal. 'Tvoja družina te išče,' sem nadaljeval. 'Na družbenih omrežjih so o tem, da si pogrešana, povsod objave.' Rekel sem: 'Ne morem verjeti, da si tukaj že tako dolgo,'« je za televizijsko hišo WLS povedal Jeremy Vanderwall. Nesrečno 41-letnico so tako končno rešili iz vozila in jo odpeljali v bolnišnico v Chicago. Njeni družini je odleglo, ko so izvedeli, da je živa.

»Imela je neznosne bolečine, kričala je na pomoč,« je povedal njen oče Delmar Caldwell. »Slišala je avtomobile, ki so peljali mimo, vendar je s ceste niso mogli videti,« je dodal. Njegova hčerka je v nesreči utrpela hude poškodbe noge. Ta je bila, kot je poročal CNN, tako stisnjena pod volanom, da je ni mogla izvleči in se rešiti na plan. Najhuje je bilo ponoči, saj so temperature takrat padle na minus šest stopinj Celzija.

»Svoj pulover s kapuco je ožemala, da bi se napila vode, ter tako poskušala preživeti,« je opisoval njeno večdnevno trpljenje. Ponesrečenka je namreč pulover namakala v potok, da se je napil vode. »Presrečna sem, da je živa, in komaj čakam, da jo objamem in poljubim,« je dejala njena mama Kim Brown. Cassellova je že prestala več operacij, njeno okrevanje pa bo po besedah očeta dolgotrajno.