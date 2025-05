Serija požarov pred stanovanji premierja, eksplodiral tudi avto! Policija aretirala 21-letnika (FOTO)

V britanski prestolnici vlada napetost, potem ko je v zadnjih dneh izbruhnilo več požarov na lokacijah, povezanih s predsednikom britanske vlade Keirom Starmerjem. Policija je zaradi suma namernega požiga, ki bi lahko ogrozil življenja, v torek zgodaj zjutraj aretirala 21-letnega moškega.

Požar pred hišo

V ponedeljek ob 1.35 ponoči so gasilci in policija posredovali v severnem Londonu, kjer je zagorelo pred vhodom v stanovanjsko hišo, v kateri je nekoč živel Starmer, zdaj pa je v najemu. Pred vhodom je izbruhnil požar, ki je poškodoval vrata in del pročelja, poškodovanih pa k sreči ni bilo.

Policisti patruljirajo pred domom britanskega premierja Keira Starmerja po seriji požarov. FOTO: Justin Tallis Afp

Policija je potrdila, da preiskavo vodi enota za boj proti terorizmu, saj gre za objekt, ki je v preteklosti pripadal visoki politični osebnosti. »Zaradi narave dogodka in povezave z javno izpostavljeno osebo je primer prevzela protiteroristična enota,« je sporočil tiskovni predstavnik Metropolitanske policije.

Trenutek eksplozije avtomobila

Le nekaj dni pred tem, v četrtek, 8. maja, ko je Velika Britanija praznovala Dan zmage, je v isti ulici zagorel avtomobil – temno modra Toyota, ki je bila popolnoma uničena. Videoposnetek, ki je zaokrožil po spletu, prikazuje trenutek, ko vozilo zajamejo visoki plameni. Avtomobil naj bi pripadal Starmerjevemu sosedu, ki je sprva domneval, da je šlo za okvaro baterije v hibridnem vozilu. A zdaj tudi ta primer obravnavajo kot sumljiv požar, ki bi lahko bil povezan s preostalima dvema incidentoma.

Še tretji incident

Tretji požar se je zgodil v nedeljo, 11. maja, na vhodu v drugo stanovanjsko stavbo v Islingtonu (N7), prav tako povezano s premierjem. Tudi v tem primeru gre za stanovanje, ki je povezano z njegovo preteklostjo, preiskovalci pa zdaj preverjajo, ali gre za usklajene napade.

FOTO: Paul Sandle Reuters

»Vsi trije požari so trenutno obravnavani kot sumljivi, preiskava pa se nadaljuje,« so potrdili na Metropolitanski policiji.

Sir Keir Starmer, ki se je že preselil v premiersko rezidenco na Downing Streetu, se je javno zahvalil gasilcem za hitro in požrtvovalno posredovanje. Gasilci so požar pred njegovo nekdanjo hišo pogasili v 22 minutah.

Sosedje so medtem zaskrbljeni. »Sredi noči sem zaslišal glasen pok, kot da je počilo steklo. Bilo je strašljivo,« je dejal eden izmed prebivalcev. Drugi, Dan Nicholson (36), je dodal: »Občutek imam, da ti dogodki niso naključni. Zdi se, da so povezani.«

Preiskava še poteka, motiv napadov pa ostaja neznan. Britanske varnostne sile medtem ostajajo na terenu in pozorno spremljajo morebitne povezave med incidenti.