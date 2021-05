Mamine spolne igrice so se končale s smrtjo

»Moje otroštvo je uničeno,« je na sodišču dejala 15-letna McKenzie, hči pokojne Claire Wright (38). Njena mati je umrla v prestižnem letovišču med spolnimi igricami, ki jih je izvajala s 14 let starejšim partnerjem Warrenom Martinom Coultonom. »Nič več me zares ne veseli, življenje je tako prazno brez mame.«



Tragedija se je zgodila 16. julija 2018. Kot je bilo slišati na sodišču, sta na dopust s seboj vzela dovolj erotičnih igračk in pripomočkov. Pila sta, se drogirala, na koncu pa je Warren zvezani Claire v usta stlačil nogavico ... S tem se je očitno večer zanj končal, ker je ves omamljen zaspal, zanjo pa se je končalo tudi življenje. Ko se je predramil, je bila namreč že mrtva zaradi zadušitve. Ljubimec je pobegnil, Claire pa je našlo šele hotelsko osebje.



Coulton je bil obsojen na šest let zaporne kazni.

