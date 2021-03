Na deželnem sodišču v Celovcu so v ponedeljek popoldne izrekli sodbo 54-letnemu Slovencu z območja Kopra, ki je marca lani po prepiru in pretepu trikrat zabodel svojega delodajalca v glavo in tilnik. O primeru smo že poročali: na rojstnodnevnem slavju se je šef restavracije norčeval iz Slovenca, ki je bil zaposlen kot kuhar oziroma picopek v njegovi restavraciji oziroma piceriji Francobollo v Šentjakobu v Rožu na avstrijskem Koroškem. V nekajurnem slavju v restavraciji, na katerem so kršili koronske predpise, se je napetost stopnjevala. Silobran, ne pa uboj ali umor Najprej sta se kuhar in šef...