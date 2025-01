Po eksploziji pred Trumpovim hotelom: je primer povezan z napadom v New Orleansu?

Pripadnik ameriške vojske, ki je v sredo pred hotelom Trump International v Las Vegasu razstrelil Teslin cybertruck, se je pred eksplozijo ubil s strelom v glavo, so v četrtek sporočile pristojne oblasti v ZDA. Motiv za njegovo dejanje še ni znan, vendar pa ne kaže, da bi bilo povezano s predhodnim napadom v New Orleansu.

Voznik cybertrucka je bil 37-letni Matthew Livelsberger, pripadnik specialnih sil kopenske vojske ZDA, znanih tudi kot zelene baretke.

Najeti Teslin cybertruck je v sredo pripeljal pred vhod v hotel, ki je v delni lasti podjetja novoizvoljenega predsednika ZDA Donalda Trumpa. Kmalu zatem se je iz vozila začelo kaditi, nato je eksplodiralo. Bilo je polno posod za gorivo in pirotehničnih izdelkov. V eksploziji je bilo ranjenih sedem ljudi.

Voznikovo truplo je bilo sicer ožgano do neprepoznavnosti, vendar je po navedbah urada šerifa v Las Vegasu skoraj gotovo, da je bil Livelsberger edini potnik v vozilu, ki je po eksploziji zgorelo. Identificirali so ga s pomočjo osebnih dokumentov in kreditnih kartic.

Našli so pištolo

Našli so osebno izkaznico. FOTO: Lvmpd Via Reuters

Po obdukciji so ugotovili, da je Livelsberger storil samomor, ob njegovih nogah so našli tudi pištolo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Motiv za dejanje za zdaj ni znan,« je povedal agent FBI Spencer Evans in dodal, da ameriški preiskovalni urad trenutno »nima nobenih informacij, ki bi tega posameznika povezovale s katero koli teroristično organizacijo po svetu«.

Kmalu po eksploziji pred Trumpovim hotelom v Las Vegasu so se začela pojavljati ugibanja, da je dogodek povezan z napadom v New Orleansu, kjer je le nekaj ur prej moški z avtomobilom zapeljal v množico in ubil 15 ljudi, na prizorišču pa so našli tudi doma narejene eksplozivne naprave.

Več podobnosti med primeroma

V obeh primerih je šlo za pripadnika ameriške vojske, ob tem pa sta vozili, uporabljeni v napadih, oba najela na spletni platformi Turo.

Matthew Livelsberger, 37, vojak iz mesta Colorado Springs, ki je izvedel napad. FOTO: Lvmpd Via Reuters

»To še ne pomeni, da sta dogodka povezana. Mislim, da še ne vemo dovolj,« je za ameriško televizijo CNN o povezavi med dogodkoma dejal minister za domovinsko varnost. Podobno je poudaril predsednik, vendar ob tem dejal, da bodo morebitne povezave še preiskali.

Obenem je policija pozorna tudi na morebitne povezave med eksplozijo v Las Vegasu pred hotelom v delni lasti podjetja Donalda Trumpa in lastnikom podjetja Tesla Elonom Muskom, ki v zadnjem času tesno sodelujeta.