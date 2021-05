Sedem ljudi, od tega štirje otroci, se je utopilo, ker so poskušali narediti selfi

Sedem ljudi se je utopilo, ko se je na umetnem jezeru v indonezijski Javi prevrnila turistična ladjica z 20 turisti, je v nedeljo sporočila policija in dodala, da je vzrok premikanje potnikov, da bi posneli selfie.



Šef indonezijske policije province Central Java Ahmad Lutfi je ob tem dejal, da se je nenavadna nesreča zgodila v soboto, potem ko so se vsi potniki pomaknili na bok ladjice, da bi posneli selfie, ko so pluli proti plavajoči restavraciji sredi jezera. Po prevrnitvi je bilo devet ljudi pogrešanih, 11 pa rešenih. Po reševalni akciji so našli sedem ljudi mrtvih, med njimi štiri otroke. »Nadaljevali bomo z reševalno akcijo, da bi našli preostali dve pogrešani,« je dejal Lutfi. Dodal je, da je ladjico upravljal 13-letni fant in ni bila opremljena z varnostno opremo, medtem ko je uprava jezera prezrla protokole, ki omejujejo obiskovalce med pandemijo.



Število obiskovalcev se je sicer med petdnevnimi prazniki, ki so se 12. maja začeli zaradi bajrama, močno povečalo.

