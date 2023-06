Še zjutraj se je oče slikal z otroki pred slapovi, zvečer punčko (3) našli mrtvo

O tragičnem dogodku poročajo iz Švice. Starše deklice (3) so aretirali zaradi suma, da so odgovorni za smrt hčerke, ki je umrla minuli petek. Sicer so poklicali reševalce, ker otrok ni dihal, a je bilo žal prepozno.

Oče objavil fotografije z izleta

V petek zjutraj ni še nič kazalo na kakšno tragedijo, oče (24) iz kantona Glarus je na instagramu objavil fotografijo otrok ob Renskih slapovih v Schaffhausnu. Istega dne je umrla najstarejša deklica. Deklico so našli z vidnimi poškodbami po telesu, za njeno smrt pa sta osumljena oče in mačeha (24), oba srbskega rodu, ki sta v priporu, je sporočilo državno tožilstvo kantona Glarus.

Imela je težko življenje

Starši naj bi v petek ob 20.20 poklicali reševalce, ker deklica ni mogla dihati, piše Blic. Vendar je pomoč za punčko prišla prepozno, umrla je na kraju dogodka. Deklica je imela več poškodb, je sporočila policija.

Tožilec sicer ni želel povedati, za kakšne poškodbe gre, rekel je le: »Bile so zelo vidne.« Deklica ni imela lahkega življenja. »Biološka mati ni skrbela za malčico, zato je bila začasno nameščena v rejniško družino. Baje se je takrat zgodil incident, v katerem je bila poškodovana. Od takrat je živela z očetom, mačeho in dvema polbratoma,« je povedala babica.