Še vedno ne vedo, kdo je ženska, ki so jo okrvavljeno našli na Krku

Nosila je ta oblačila. FOTO: Hrvaška Policija

Pred tednom dni je hrvaška policija sporočila, da so našli poškodovano žensko srednjih let, ki se ne spomni, kdo sploh je. Kot smo že poročali, je ženska stara okoli 60 let, srednje postave, visoka pa okoli 165 centimetrov. Ima svetle lase in modre oči. Ko so jo našli, je nosila črtasto majico modre in bele barve, črne hlače in roza klobuček. Če bi jo kdorkoli prepoznal, naj to sporoči hrvaški policiji, ki prosi za pomoč.Gospa je še vedno v bolnišnici v Reki, kjer okreva. Hrvaški mediji poročajo, da gospa odlično govori angleško, še vedno pa se ne spomni svojega imena. Pri sebi ni imela nobenih dokumentov, zato še vedno ne poznajo njene identitete.Svetlolaso žensko poznih srednjih let so našli na zelo odročnem delu otoka, kjer površje pokrivajo ostre skale, ki prerežejo tudi gumo na podplatih čevljev, zato reševalcem ni jasno, kako je lahko ženska prišla tja. Plavati glede na njeno fizično stanje ni mogla, saj je za to potrebna izredna moč, pravijo lokalni prebivalci. Skrivnostna ženska je na odprtem preživela nekaj noči. Imela je srečo, da ni postala večerja kakšnega medveda, ki zaide v zaliv v iskanju hrane. Bila je tako izčrpana, da je komaj zmogla nekaj požirkov vode, ki so jih ji dali reševalci. Bila je popolnoma dehidrirana in sestradana.Za svojo rešitev se lahko zahvali le ribiču, ki jo je opazil v daljavi, ko je mahala proti morju. Da so se prikopali do nje, so Hrvati potrebovali ekipo 14 reševalcev.