Ugrabljena Monika(12) se ponoči zbuja in joka, ne želi si ven iz hiše

Ninoslav Jovanović, znan kot malčanski brivec, je konec lanskega leta ugrabil in zlorabil mladoletno 12-letno Moniko. Aretirali so ga šele po 15 dnevni iskalni akciji. Moniko pa je pri sebi zadrževal deset dni. Medtem ko se sojenje nadaljuje in malčanski brivec zahteva, da ponovno opravijo psihiatrično izvedensko mnenje, saj s prvotno oceno ni zadovoljen, Monika še naprej doživlja hude travme.



Monikina starša bila na sojenju v sredo povabljena kot priči. »Aleksandra in jaz sva bila le na kratko v sodni dvorani, ko se je brala obtožnica. Opisala sva, kako je tistega jutra najin otrok izginil, da je šla v šolo ...Pojasnila sva otrokovo stanje od takrat pa vse do danes. Da še danes doživlja travme, da se ponoči zbuja, da joka, boji se iti ven na ulico zaradi grozot, ki jih je doživela,« je za Novosti povedal dekličin oče Robert.



Medij je družini daroval vauvčer za počitnice, ki ga bodo izkoristili v termah, saj si družina želi nekoliko spočiti in nekoliko odmakniti iz okolja, v katerem živi. »Moniki je tukaj težko. Ljudje jo prepoznajo na ulici in zato raje ne hodi ven. Zaprla se je vase, zato upamo, da ji bo potovanje koristilo, je povedal njen oče Robert.



Jovanovića so aretirali 5. januarja, ker je 20. decembra s prevaro ugrabil Moniko. Jovanović je policiji ugrabitev priznal. Povedal je, da ni šlo za načrtno, pač pa za hipno odločitev. »Planiral sem ugrabitev kake deklice. Moniko sem slučajno srečal na ulici. Rekel sem ji, da sem električar in da naj mi pokaže, kje je šola. Da naj se ne boji, ker jo bom jaz odpeljal tja. Želel sem, da prostovoljno pride v avto,« je razložil. Kot je znano, so deklico našli ostriženo. Pojasnil je, da ji je lase iz dneva v dan počasi rezal z nožičkom, tik preden so ga odkrili, pa je našel škarje in jo ostrigel. Njegova mama je novinarjem razkrila, da je imel sin že od otroštva duševne težave. Med drugim je bil obseden z ženskimi lasmi, striči je hotel sorodnice, prijateljice. Starši so se zelo trudili, z njim hodili okoli zdravnikov, a težave so ostale. Nič ni pomagalo, sploh ker se je izogibal jemanju zdravil. Mama je povedala, da jima je z možem zelo žal: da sta takoj poklicala njene starše, povedala, kako jima je hudo, in se opravičila.



Jovanović je bil po aretaciji ves mesec na psihiatričnih pregledih, a še vedno ni znano ali bo moral na obvezno zdravljenje ali v zapor.