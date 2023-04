Se spomnite škandala v celjski bolnišnici? Ni edini: »Prišli smo po očetovo truplo ...«

Gotovo se še spomnite škandala, ko je septembra lani v celjski bolnišnici prišlo do zamenjave identitete dveh bolnikov, ki so ju z istim reševalnim vozilom pripeljali iz Trubarjevega doma upokojencev Loka pri Zidanem Mostu. V času zdravljenja je eden od bolnikov umrl, zaradi zamenjave identitete pa so bili o smrti obveščeni svojci napačnega bolnika. Za napačno identifikacijo so izvedeli kasneje, ko so umrlega že pokopali.

»Mislili smo, da vedo, kdo je kdo«

Podoben primer se je te dni zgodil v Srbiji. V mrtvašnici Zdravstvenega doma Vranje sta bili pred dobrim tednom dve trupli. Medtem ko so svojci enega od pokojnikov urejali papirje, so prišli po truplo pokojnika iz Vladičinega Hana s pogrebnega zavoda. »Mislili smo, da po osebnih podatkih, ki jih vpišejo v vsaki bolnišnici ob sprejemu bolnika, vedo, kdo je kdo, zato smo opravili administrativne postopke, oni pa so truplo odpeljali s pogrebnega zavoda. Ko smo prispeli in odprli krsto, smo šele takrat ugotovili, da smo namesto očeta prevzeli truplo drugega človeka,'« je za vesnik017.rs povedala hči pokojnega.

Poleg šoka, ki ga je doživela, pa se je morala vrniti nazaj in popraviti tuje napake. Glavni razlog za zamenjavo pokojnikov je bil po njenih besedah ​​neoznačevanje trupel, kar bi seveda morali storiti zaposleni v mrtvašnici.