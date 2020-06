Še kamen bi zajokal: v dveh mesecih sta jima umrli dve hčeri

Hrvaška družina Špionjak se je znašla v grozljivi zgodbi. Najprej jim je zaradi encefalitisa oziroma vnetja možganov umrla najstarejša hči, nedolgo zatem pa še mlajša deklica.



Oče Mario in mati Mateja si še nista dobro opomogla od izgube sedemletne Branke, ki je umrla v aprilu, zdaj pa sta izgubila še šestletno deklico Blaženko. Deklici sta umrli za enako boleznijo, in sicer težko obliko bickerstaffovega encefalitisa.



»Vsi smo bili doma. Žena, jaz in deklici. Blaženka se je igrala s sestrama. Od mame je želela čokolado, a je ni dobila, saj smo morali paziti na njeno prehrano. Planila je v jok, zato ji je mama dala rogljiček s čokolado. Ko sem se odpravil v trgovino, je želela z menoj. Dejal sem ji, naj me počaka, saj se bom kmalu vrnil,« je za 24sata dejal skrušeni oče. Ko je prišel domov, je hči nezavestna ležala na tleh. Do prihoda reševalcev so jo oživljali, a neuspešno.