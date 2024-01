Še kamen bi zajokal: sinka dve leti puščala samega v stanovanju, nosila mu je le hrano

Zgodba dečka iz Francije, ki je od devetega do enajstega leta živel v stanovanju popolnoma sam, medtem ko je njegova mama s partnerjem živela v drugem stanovanju, nikogar ne pusti hladnega.

Med sojenjem zanikala obtožbe

Dve leti je skrbel zase, mama pa ga je obiskala le, ko se je odločila prinesti hrano. Med sojenjem je zanikala vse obtožbe. V socialnem stanovanju, kjer je deček živel, je pogosto zmanjkalo elektrike in ogrevanja, zato se je moral pozimi pokrivati ​​z več odejami. Kljub osamljenosti in mamini neskrbnosti je v osnovni šoli redno hodil k pouku in se ni nikomur pritoževal.

»Vedno je bil nasmejan, zelo dober učenec, vedno čist, vedno vljuden,« je povedala Barbara Couturier, županja mesta Nersac, kjer je deček živel.

Njegovi sošolci so posumili, da živi sam, čez čas pa so opazili tudi sosedje. Obvestili so policijo in dečka so nato namestili v rejniško družino.

Njegova biološka mati je bila obsojena na 18 mesecev zapora, sina lahko obišče, medtem ko je pri rejniku. To je do zdaj doslej storila le dvakrat, navaja Fenix.