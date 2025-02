Se je na računu Dankinih staršev po izginotju pojavila vrtoglava številka?

Ivana in Miloš Ilić, starši pogrešane Danke iz Bora, za katere umor sta osumljena dva delavca podjetja Vodovod, sta v javnosti spregovorila o govoricah, da jima je po izginotju hčerke na račun prispelo 30.000 evrov, pa tudi o teorijah zarote, da naj bi bila deklica živa in prodana.

V enem redkih javnih nastopov, ki je trajal več ur in se v živo prenašal na TikToku, sta odgovarjala na številna vprašanja o skrivnostih, povezanih z Dankinim izginotjem, ter o grozljivih teorijah zarote, ki so spremljale celoten primer.

Miloš Ilić: »Želel bi si, da bi mi nakazali tak znesek, a to ni res«

Na vprašanje o domnevnem nakazilu 30.000 evrov je oče Miloš Ilić odgovoril:

»Eh, želel bi si, da bi mi nakazali tak znesek, a to se nikoli ni zgodilo. Ampak na nekem drugem računu so našli velik znesek denarja – pravi mi žena, da pri Dragijeviću iz Zlota. Ali so ga varčevali ali kako drugače pridobili, ne vem, v to se ne spuščam. Vem le, da je bila tam najdena velika količina denarja.«

Ivana Ilić: »Najhuje je, da ljudje verjamejo v te laži«

Tudi mama Ivana Ilić je zanikala govorice:

»Govorilo se je, da sem rodila v Nemčiji, se vrnila v Srbijo, da čakam, da bodo osumljeni obsojeni na dosmrtno kazen, nato pa se bom z Milošem in otroki preselila tja, saj naj bi tam imela stanovanje in na skritem računu 100.000 evrov. Najhuje od vsega je, da ljudje v to verjamejo.«

Poudarila sta, da sta globoko prizadeta zaradi lažnih govoric in da je njuna edina želja izvedeti resnico o hčerkinem izginotju, poroča informer.rs.

