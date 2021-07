Še ena tragedija na Hrvaškem: turistko so našli mrtvo (FOTO)

Na območju hrvaške Makarske so v četrtek našli pokojno turistko, poroča tamkajšnja gorska reševalna služba. Ta je s hčerko in prijateljem odšla na pohod iz zaselka Vitlići. Ko so se vrnili, se je odločila, da bo malce počivala, hči in prijatelj pa sta odšla po avto. Ko sta se vrnila, je nista našla na dogovorjenem mestu.Stekla je iskalna akcija, pogrešano je iskalo 19 reševalcev. Žrtev so nato našli nezavestno in jo takoj začeli oživljati. Žal neuspešno.»Ponovno apeliramo na vse pohodnike, da noben cilj ali vrh ni vreden tveganja ob visokih temperaturah in hudi dehidraciji. Na žalost je izgubljeno še eno življenje. Upamo, da je to zadnje opozorilo vsem, ki poskušajo za vsako ceno 'osvojiti' Biokovo v najtežjih razmerah!« so tamkajšnji reševalci zapisali na facebooku.