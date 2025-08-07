GROZA

Še en izprijenec na plaži v Istri: Nemec (31) je gole otroke z uro ...

Za kaznivo dejanje izkoriščanja otrok za pornografijo je predpisana zaporna kazen od 1 do 10 let.
Fotografija: Fotografija je simbolična. FOTO: Mavric Pivk
Fotografija je simbolična. FOTO: Mavric Pivk

Na eni izmed istrskih plaž so v torek okoli 18. ure obiskovalci opazili 31-letnega nemškega državljana, ki je z ročno uro z vgrajeno kamero snemal gole otroke. O sumljivem vedenju so nemudoma obvestili policijo. Ta je izvedla hišno preiskavo, pregledala njegove prostore, vozilo in opremo ter zasegla posnetke. Kriminalistično preiskavo so zaključili v sredo zvečer, moški pa je bil predan v pripor.

Policija poudarja, da so takšne preiskave možne le zaradi vse večje ozaveščenosti javnosti. Prav pravočasen odziv ljudi omogoča hitro ukrepanje in prijetje storilcev.

»Starši, varujte svoje otroke! Spremljajte, kje so in kaj počnejo na plaži. Otrokom nadenite kopalke, v primeru sumljive osebe, ki snema otroke, pa takoj pokličite policijo,« pozivajo iz istrske policije.

Več podobnih primerov

V zadnjih dneh se je v Istri zgodilo več podobnih primerov. Zasluge za odkritja gredo pogosto varnostnikom na plažah ali pozornim obiskovalcem. Policija opozarja, da napredek tehnologije omogoča izprijenim posameznikom, da snemajo otroke z napravami, skritimi v vsakdanjih predmetih.

Najpogosteje uporabljajo pametne telefone s kamerami z visoko povečavo, vohunske kamere, skrite v okvirjih sončnih očal, urah, knjigah, kemičnih svinčnikih, pasnih torbicah in celo hladilnih torbah.

Po hrvaškem kazenskem zakoniku je za kaznivo dejanje izkoriščanja otrok za pornografijo predpisana zaporna kazen od 1 do 10 let. Kaznivo dejanje pa ni le snemanje – vanj sodi tudi vsakršno spodbujanje, posredovanje, razširjanje, posedovanje ali omogočanje dostopa do tovrstnih vsebin. Za hujše oblike kaznivih dejanj, kot so prisila, zloraba moči ali prevara, so predpisane kazni do 12 let zapora.

