Še en incident na Hrvaškem: štirje slovenski državljani poškodovani

Hrvaški portal net.hr poroča, da se je v enem gostinskem objektu na področju Umaga zgodil fizični spopad, v katerem so bili poškodovani štirje slovenski državljani.

Tamkajšnja policija je v nedeljo okrog 1.30 od nujne medicinske pomoči dobila prijavo o poškodovanem moškem, poroča omenjeni portal. Šlo je za 32-letnega slovenskega državljana, poleg njega pa so bili poškodovani še trije slovenski državljani, ki pa so zavrnili zdravniško pomoč.

»Policisti so identificirali dve osebi, ki sta povezani z dogodkom, in sicer s poškodovanjem slovenskih državljanov. V teku je kriminalistična preiskava, s katero se bo ugotovilo, ali so v spopadu sodelovale še druge osebe, in vse okoliščine dogodka,« so po poročanju net.hr sporočili iz Policijske uprave Pula.