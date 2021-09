Saj ni res, pa je: tihotapila ocvrte perutničke

60 tisočakov gotovine sta še tovorila.

Še pred dnevi so ulice Aucklanda zaradi strogih ukrepov samevale. FOTO: Fiona Goodall/Reuters

Novozelandski Auckland se je pred časom znova znašel v primežu najstrožjih protikoronskih ukrepov, nihče ni smel zapustiti doma razen za najnujnejša opravila. O prehranjevanju zunaj doma so lahko še pred dnevi samo sanjarili, no, kaj kmalu pa bi restavracija željne ocvrtih dobrot obiskala kar doma, če ne bi posredovali možje postave.Ti so namreč na obrobju prijeli moška, ki sta hotela v mesto vtihotapiti perutničke in bedra priljubljene restavracije s hitro prehrano Kentucky Fried Chicken, zraven sta seveda ponujala še ocvrt krompirček, goro zeljne solate in kopico drugih dobrot; v njunem prtljažniku so se skrivale še prazne plastične vrečke in druga embalaža, kar potrjuje namero, da sta dobrote, shranjene v vedrih, nameravala nezakonito prodajati prebivalcem mesta, odkrili pa so tudi za 60.000 evrov gotovine, izvor denarja bodo, seveda, do potankosti raziskali. Moška sta, ko sta uzrla patruljno vozilo, hitro obrnila in se pognala v beg, a so ju možje postave kmalu dohiteli, ustavili in vklenili. Za kršenje covidnih omejitev in preprodajo jima grozita večmesečna zaporna kazen in globa, odgovarjala bosta seveda tudi za beg pred policisti.Novozelandci so se med zaprtjem težko spoprijemali z odsotnostjo hitre prehrane, dvajsetletnik je tako pred dnevi nezakonito zapustil mesto, da bi se najedel v najbližjem McDonaldsu zunaj Aucklanda, kjer so veljali blažji ukrepi. Morda bi se celo izmuznil roki pravice, če ne bi svojega podviga ponosen dokumentiral prek tiktoka in tako pritegnil pozornosti oblasti, tako pa mu zdaj preti zajetna globa. V zadnjem obdobju so obravnavali 86 podobnih prekrškarjev, čeprav je za tiste, ki neupravičeno zapustijo mesto (največkrat so se zatekali v restavracije s hitro prehrano), zagrožena kazen 5000 evrov ali šest mesecev za zapahi!Za ocvrte in druge nezdrave dobrote bi očitno tvegali marsikaj, kar nedvomno potrjujejo tudi neskončno dolge kolone pred ponudniki hitre prehrane, ki so v torek, ko so omilili ukrepe, končno odprli vrata in nasitili številne prebivalcev Aucklanda. Avtomobili, ki so čakali v vrstah, so ponekod povsem zatrpali ulice in ohromili promet.