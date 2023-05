S traktorsko prikolico prevažali maturante: Otroci so okrvavljeni in obtolčeni

Na Hrvaškem se je zgodila nenavadna nesreča. Jutarnji poroča, da se je na cesti med Labinom in Prtlogom prevrnila prikolica, ki je bila priklopljena na traktor, na njej pa je bilo trideset maturantov srednje šole Mate Blažine.

Na teren so poslali reševalne ekipe, ki so ugotovile, da življenja maturantov niso ogrožena. Šest poškodovanih naj bi odpeljali v bolnišnico Pulj, dva pa v klinični center Reka.

Mediji poročajo, da so se maturanti vozili na dveh prikolicah, ko so na eni odpovedale zavore. Kako je prišlo do nesreče in kaj se je zgodilo, pa bo jasno po končani preiskavi.

Nesreča se je sicer zgodila med tradicionalnim zaključnim izletom maturantov. Ravnatelj srednje šole je za Jutarnji povedal, da življenja niso bila ogrožena, so pa vsi pretreseni. »Običaj naših maturantov je, da po proslavi v šoli odidejo proti Prtlogu, kjer imajo zasebno zabavo. Tako je bilo tudi danes. Zadnjih deset let se s traktorjem in prikolico odpeljejo proti mestu in tokrat se je zgodilo prvič, da so odpovedale zavore.«

»Do zaliva so ostri ovinki, otroci so okrvavljeni in obtolčeni, reševalci so jih oskrbeli in jih vozijo v Pulj. Bo že v redu,« je povedala mama maturantov, ki so bili v avtu za traktorjem.

Fotografije so objavili na istarski.hr.