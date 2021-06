S tovornjakom zapeljal v množico (VIDEO in FOTO)

Na jugu Floride je voznik tovornjaka v soboto zapeljal v množico, ki se je zbrala na tamkajšnji Paradi ponosa. Po poročanju ameriških medijev, ki jih povzema francoska tiskovna agencija AFP, je umrl najmanj en moški, dva sta bila poškodovana. Ni še natančno jasno, ali gre za nesrečo ali namerni napad.Incident se je zgodil ob začetku parade v mestu Wilton Manors blizu Fort Lauderdale. Voznika tovornjaka so po dogodku priprli.Župan Fort Lauderdale, ki je bil na paradi, je dejal, da naj bi tovornjak dejansko meril na avtomobil demokratske kongresnice, ki je čakala, da bo sodelovala v povorki, a jo je zgrešil.»To je teroristični napad na skupnost LGBT,« je Trantalis dejal za lokalne medije. »Točno to je. Težko, da je nesreča. Bilo je namerno, načrtno in usmerjeno na določeno osebo. Na srečo so to osebo zgrešili, žal pa sta bili zadeti dve drugi osebi,« je še dejal župan.