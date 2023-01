S takšno težavo so avstrijski policisti aretirali Slovenca pri Dunaju (VIDEO)

Z ministrstva za zunanje zadeve so nam potrdili, da so bili o primeru aretacije slovenskega voznika s celjskimi registrskimi oznakami, ki so ga prijeli avstrijski policisti pri Dunaju, obveščeni. Zaradi varovanja osebnih podatkov nam dodatnih informacij niso posredovali.

Zadevo smo preverili tudi na slovenski policiji, a so nam tam dejali, do policija ni bila obveščena o omenjenem postopku.

Po posnetkih sodeč, se je voznik policijskemu pridržanju upiral, zato so ga morali iz avtomobila izvleči.

Neuradno naj bi do incidenta prišlo, ker voznik ni ustavil na znake policistov in je ob policijski kontroli še pospešil vožnjo. Kot je za avstrijski portal Heute povedel eden od očividcev, naj bi šlo za 55-letnega slovenskega državljana, ki so ga zaradi upiranja uradnim osebam pridržali.

Tukaj je videoposnetek, ki je zaokrožil na družbenem omrežju: