S svojim dejanjem je presunila, iz ust mu je izvlekla cevko za dihanje in ga skoraj ubila

Za štirimi stenami v stanovanju v Vukovarju se je dogajal prepir med 63-letnico in 62-letnikom. Prva je fizično napadla moškega in mu iz ust izvlekla medicinsko cevko za dihanje.



Hudo poškodovan 62-letnik je iz svojega stanovanja poklical pomoč, reševalci so prihiteli in mu pomagali. Medtem je ženska odšla iz stanovanja, a policija jo je kmalu našla.



Pri Vukovarki so izmerili 1,78 promila alkohola v krvi. Policija je sporočila, da je preiskava pokazala, da je moškega skušala umoriti.

