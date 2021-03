S sekiro pokončal očeta

40 let zapora Včeraj so na Hrvaškem za krivega trojnega umora iz maščevanja spoznali Filipa Zavadlava in ga obsodili na 40 let zaporne kazni, 15 let za vsako življenje, ki ga je končal s streli iz avtomatskega orožja januarja lani v središču Splita. Sam je sicer do konca vztrajal, da je nedolžen. Sodba še ni pravnomočna, Filipov zagovornik je že napovedal pritožbo, saj da ne obstajajo nikakršni dokazi, da je 26-letnik trojico ubil iz maščevanja, kot mu je očitalo tožilstvo.

Hrvaško naselje Rušćica, ki šteje le dobrih tisoč prebivalcev, so v zgodnjem torkovem jutru prebudile sirene policijskih in reševalnih vozil. Policija je ob prihodu v družinsko hišo odkrila truplo 56-letnega moškega, vse kaže, da mu je življenje nasilno vzel lasten sin.Ogled kraja zločina je do konca naše redakcije še potekal, hrvaški mediji pa poročajo, da je bil morilec po vsej verjetnosti 21-letnik, ki so mu možje postave na kraju tragedije tudi odvzeli prostost. Kaj točno se je usodnega jutra dogajalo v družinski hiši, ni znano, sosedje pa so ob krvavem dogajanju šokirani. Družina, ki so jo sestavljali umorjeni mož, žena, osumljenec in še hči, je bila na videz zgledna in urejena, o kakšnih nesoglasjih, kaj šele sporih, ki bi lahko privedli do tako okrutnega obračuna, ni bilo ne duha ne sluha. Jasno je le, da se je zločin zgodil okoli pete ure zjutraj, kdo je poklical policijo, pa do konca naše redakcije še ni bilo znano, prav tako ni jasno, ali sta bili takrat doma tudi žena in hči umorjenega. Po neuradnih podatkih naj bi sin očeta pokončal s sekiro.Kot povedo sosedje, je bil umorjeni gradbenik in zelo priljubljen med sodelavci. Domnevni morilec naj bi bil uradno študent, a fakultete ni obiskoval, sicer pa so ga v kraju le redko videvali, saj naj bi bil zelo zadržan in je večino časa preživljal doma. Tudi hči je bila zelo mirna, a nadvse prijazna, povedo drugi. Mladenič še nikoli ni imel opravka s policijo, možje postave prav tako še nikoli niso posredovali na naslovu zdaj tragične družinske hiše.