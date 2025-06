S prijatelji odpotoval na fantovščino, nato izginil. Truplo našli na zapuščeni parceli (VIDEO)

Na Portugalskem so našli truplo 38-letnega Grega Monksa, Škota, ki je izginil med fantovščino. Nazadnje so ga videli v Albufeiri v zgodnjih jutranjih urah minulo sredo, prvo noč petdnevnega potovanja. Prijateljem je povedal, da se po noči zabave vrača tja, kjer ima nastanitev.

Iskanju moškega iz Cambuslanga so se pridružile tudi portugalske oblasti, tja je prispela tudi njegova družina.

Truplo 38-letnika našli na zapuščeni parceli

Lokalna policija je nato potrdila, da so truplo našli na območju Cerro de Aguia, kjer naj bi Monksa nazadnje videli, je navedel Sky News.

Portugalska policija je navedla, da so truplo 38-letnika našli na zapuščeni parceli. »Ko bo preiskava končana, ga bodo prepeljali na inštitut za sodno medicino, kjer bo opravljena obdukcija,« je še sporočila policija.

Monksa so nadzorne kamere pred tem dvakrat posnele, kako se sprehaja po stanovanjskem območju, območje, kjer so ga nazadnje videli, pa je od kraja, kjer je bil s prijatelji, oddaljeno več kot uro hoje. Teren na tem območju je težko prehoden, prevladujejo skale in pečine.