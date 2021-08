S požari se bori 22.000 gasilcev

Najhuje je v zveznih državah Kalifornija, Idaho in Oregon.

Zahod in severozahod Združenih držav Amerike so zajeli obsežni požari, kar 91 so jih gasilci našteli v nedeljo popoldne po lokalnem času. Skupno gori okrog 162.000 hektarov gozda, največ v Kaliforniji, Oregonu in Idahu, manjše požare so gasili še v desetih drugih zveznih državah. Mesta v kalifornijskem okrožju Trinity so v nedeljo začeli evakuirati, domove je moralo zapustiti na tisoče ljudi, saj so strele zanetile več novih požarov, gasilci pa vseh ne zmorejo več krotiti, delo jim otežuje tudi zelo gost in nevaren dim.Po njihovi oceni bo trajalo vse do oktobra, da bo eden največjih požarov, ta se je razplamtel na severu Kalifornije, v celoti pogašen, pa še to ob domnevi, da se razmere ne bodo poslabšale, kar se lahko zgodi že ob nekoliko močnejšem pišu vetra. »Razmere so katastrofalne. Zaradi dolgotrajne suše in visokih temperatur so gozdna območja izjemno suha in se hitro vnamejo, zato ljudi opozarjamo, naj redno spremljajo obvestila o požarih ter se pripravijo na morebitno evakuacijo,« so sporočili iz ameriškega gasilskega centra.Požar na severu Kalifornije, ki so ga poimenovali Dixie, je poleg gozda in podrastja že uničil več kot 44 stavb, večino stanovanjskih, še 10.000 je ogroženih. Na terenu je skoraj 22.000 gasilcev, ki jim pomagajo piloti z vsemi razpoložljivimi letali, primernimi za gašenje.