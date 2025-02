S kombijem zbil štiri otroke

S hrvaškega mesta Split poročajo o nenavadni nesreči. Kombi, ki se je začel premikati sam od sebe, je trčil v skupino otrok, ki so se z učiteljico vračali z izleta. Štirje otroci so potrebovali zdravniško oskrbo, a so vsi v stabilnem stanju in zunaj nevarnosti.

Včeraj okoli 14. ure se je vozilo v križišču Vukovarske in Ninske ulice v Splitu začelo premikati in trčilo v skupino otrok, je poročala Slobodna Dalmacija.

Policija je za portal potrdila, da se je kombi začel premikati sam in da je trčil v skupino otrok, ki so bili takrat z učiteljico. Na kraj dogodka so nemudoma prihitele interventne službe, tudi policija, ki je zavarovala kraj dogodka.

Vračali so se z ekskurzije

Po prvih informacijah se je poškodovalo pet oseb. Kot poroča net.hr, so v splitsko bolnišnico sprejeli štiri otroke, vsi pa so v stabilnem stanju in izven nevarnosti.

Očividci pravijo, da je šlo za učence tretjega razreda, ki so se vračali z ekskurzije. Ko se je vozilo začelo premikati, ga je sopotnik poskušal ustaviti, a mu zaradi okvare to ni uspelo, še poroča net.hr.