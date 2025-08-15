S kleščami odtrgal kos ušesa pokojnega brata in ga shranil v zamrzovalniku. Razlog vas bo šokiral

Moški iz Sydneya, Jian Zhong Li, je s kleščami odtrgal del ušesa svojemu bratu Jianu Ming Liju, tik pred njegovo upepelitvijo marca 2022. Trdil je, da je to storil, da bi dokazal, da njegov brat nima biološkega otroka.

Bratovo uho v kozarcih

Jian Ming je umrl zaradi zapletov, ki jih je povzročil Covid-19, in ni zapustil oporoke. Njegov edini sin, Cheng Zhang Li, bi moral podedovati celotno premoženje v skladu z zakoni zvezne države Novi Južni Wales, ki veljajo, ko oseba umre brez oporoke ali zakonca. Če pa pokojnik ne bi imel bioloških otrok, bi premoženje podedovala njegova mati Quin.

Sporna dediščina je vključevala premoženje v vrednosti milijona dolarjev v Petershamu, je navedel Daily Mail. Sodnik vrhovnega sodišča je v odločbi navedel, da je Li odrezal bratovo uho, ne da bi kdorkoli vedel za to. Krsto so zaprli, opravili pogrebno slovesnost in truplo naslednji dan kremirali.

Lija so obtožili ponarejanja človeških posmrtnih ostankov, potem ko je vzorce bratovega ušesa shranil v dveh kozarcih v zamrzovalniku. Priznal je krivdo, bil konec leta 2023 obsojen in kaznovan z globo v višini 1500 avstralskih dolarjev.

Sin kljub temu deduje premoženje

Maja sta brat in mati pokojnika na vrhovno sodišče vložila peticijo, v kateri sta policijo prosila, naj vzorce izroči Liju za analizo DNK. Vendar je sodnik peticijo zavrnil, pri čemer je poudaril, da je sodišče že odločilo o vprašanju Chengovega očetovstva in da je testiranje DNK opravljeno avgusta 2023, dokazalo, da je bil sin pokojnika. Oktobra 2023 je sodišče razglasilo Chenga za sina pokojnika in izdalo odločbo, ki mu dovoljuje upravljanje očetovega premoženja.