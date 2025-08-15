BIZAREN SODNI SPOR

S kleščami odtrgal kos ušesa pokojnega brata in ga shranil v zamrzovalniku. Razlog vas bo šokiral

Moški je v bizarnem dednem sporu izgubil sodno bitko, da bi mu policija vrnila vzorce.
Fotografija: Fotografija je simbolična. FOTO: Kzenon, Getty Images
Odpri galerijo
Fotografija je simbolična. FOTO: Kzenon, Getty Images

M. U.
15.08.2025 ob 11:47
15.08.2025 ob 11:59
M. U.
15.08.2025 ob 11:47
15.08.2025 ob 11:59

Poslušajte

Čas branja: 2:08 min.

Moški iz Sydneya, Jian Zhong Li, je s kleščami odtrgal del ušesa svojemu bratu Jianu Ming Liju, tik pred njegovo upepelitvijo marca 2022.  Trdil je, da je to storil, da bi dokazal, da njegov brat nima biološkega otroka.

Bratovo uho v kozarcih

Jian Ming je umrl zaradi zapletov, ki jih je povzročil Covid-19, in ni zapustil oporoke. Njegov edini sin, Cheng Zhang Li, bi moral podedovati celotno premoženje v skladu z zakoni zvezne države Novi Južni Wales, ki veljajo, ko oseba umre brez oporoke ali zakonca. Če pa pokojnik ne bi imel bioloških otrok, bi premoženje podedovala njegova mati Quin.

Sporna dediščina je vključevala premoženje v vrednosti milijona dolarjev v Petershamu, je navedel Daily Mail. Sodnik vrhovnega sodišča je v odločbi navedel, da je Li odrezal bratovo uho, ne da bi kdorkoli vedel za to. Krsto so zaprli, opravili pogrebno slovesnost in truplo naslednji dan kremirali.

Lija so obtožili ponarejanja človeških posmrtnih ostankov, potem ko je vzorce bratovega ušesa shranil v dveh kozarcih v zamrzovalniku. Priznal je krivdo, bil konec leta 2023 obsojen in kaznovan z globo v višini 1500 avstralskih dolarjev.

Sin kljub temu deduje premoženje

Maja sta brat in mati pokojnika na vrhovno sodišče vložila peticijo, v kateri sta policijo prosila, naj vzorce izroči Liju za analizo DNK. Vendar je sodnik peticijo zavrnil, pri čemer je poudaril, da je sodišče že odločilo o vprašanju Chengovega očetovstva in da je testiranje DNK opravljeno avgusta 2023, dokazalo, da je bil sin pokojnika. Oktobra 2023 je sodišče razglasilo Chenga za sina pokojnika in izdalo odločbo, ki mu dovoljuje upravljanje očetovega premoženja.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

premoženje dediščina brat sodišče dedovanje Jian Zhong Li

Priporočamo

Kaos na Bledu: prometni zastoji, pijani izgredi, nastanitve pokajo po šivih
Noro! To je 29-letni Nemec v Portorožu vrgel s 1. nadstropja hotela
Ste slišali, kaj je ženski (50) v Račah naredil njen 51-letni partner?
Prosti petki za delavce? Zveni sanjsko, dokler ne bo treba organizirati in plačati dela

Predstavitvene informacije

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo Photo

Vse bo drugače: umetna inteligenca, ki razume, kaj potrebujete

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Komentarji:

Priporočamo

Kaos na Bledu: prometni zastoji, pijani izgredi, nastanitve pokajo po šivih
Noro! To je 29-letni Nemec v Portorožu vrgel s 1. nadstropja hotela
Ste slišali, kaj je ženski (50) v Račah naredil njen 51-letni partner?
Prosti petki za delavce? Zveni sanjsko, dokler ne bo treba organizirati in plačati dela

Izbrano za vas

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Predstavitvene informacije

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo Photo

Vse bo drugače: umetna inteligenca, ki razume, kaj potrebujete

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.