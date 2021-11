S kalašnikovko prerešetal avtobus, umrli voznik in srednješolca (FOTO)

Na zahodu Kosova so bile ubite tri osebe. Umrli so voznik avtobusa in dva najstnika, ko je zamaskiran moški streljal na avtobus, v katerem so bili potniki, med njimi študenti, ki so se vračali domov. »Menimo, da je šlo le za enega napadalca, in delamo vse, kar je v naši moči, da ugotovimo, kaj se je zgodilo in najdemo morilca,« je za Reuters povedal namestnik poveljnika policijske postaje Peć Veton Elshani.

Po poročanju albanskih medijev je bil v streljanju s kalašnikovko ubit voznik avtobusa, ki je peljal iz Đakovice v Dečane, ubita pa sta bila tudi G. M., stara 17 let, in L. H., star 18 let. Napad se je zgodil v bližini Dečanov, približno 90 kilometrov od Prištine. Po besedah Elshanija je bila še ena oseba poškodovana, vendar ni v smrtni nevarnosti.

Policijski vir, ki je želel ostati anonimen, je dejal, da ni znakov, da bi bil napad povezan s terorizmom. Lokalni mediji medtem poročajo, da bi lahko bil motiv spor med lokalnimi avtobusnimi družbami.