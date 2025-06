S hitro vožnjo hotel očarati dekle, namesto tega je v bolnišnico spravil sedem policistov

Kljub temu, da je imel za sabo komaj tri ure vožnje v avtošoli, se je 20-letni Mazyar Azarbonyad odločil, da bo poskušal dekle na prvem zmenku očarati s svojim beemvejem. Žal se je končalo vse prej kot vzpodbudno, saj je imel mladec pretežko nogo in kaj kmalu so za njim zapeljali policisti in ga poskušali ustaviti.

Dosegli so ravno nasprotno, državljan Irana, ki je v Veliko Britanijo prispel pred petimi leti in tam ostal, je le bolj pohodil plin in jim poskušal zbežati, upošteval ni niti prestrašenih prošenj dekleta ob njem. Policisti so poklicali okrepitve in razvila se je povsem filmska zasledovalna akcija, ki pa bi se kaj kmalu končala tragično. Mazyar je namreč izgubil nadzor nad močnim avtomobilom in trčil v službeno vozilo policije, ki je zapeljalo predenj, da bi ga prisililo k temu, da ustavi.

Policijsko vozilo je odbilo v betonsko pregrado na avtocesti v bližini Newcastla, kjer se je prevrnilo na bok, nato sta v črnega beemveja trčila še dva policijska avtomobila. Kar sedem mož postave so morali reševalci odpeljati v bolnišnico, nihče ni utrpel hujših telesnih poškodb, Mazyar in njegova spremljevalka pa sta kot po čudežu odnesla celo kožo. Mazyar pa bo za svoje nespametno in nevarno početje le moral plačati.

Te dni je namreč stopil pred sodnika, kjer je povedal, da se je za beg pred policisti odločil zaradi strahu. »Nisem znal voziti, sploh ne dobro voziti, a avto ni bil zavarovan, sopotnica pa je imela pri sebi prepovedano drogo konopljo, zato me je zgrabila panika, ko sem za seboj zagledal policijo,« je dejal Mazyar, a njegovi razlogi sodnika niso prepričali.

»Vaša nevarna vožnja je trajala dolgo časa, bila je namerna, ne vem po kakšnem čudežu se ni zgodilo še kaj hujšega,« je dejal Tim Gittis, preden je 20-letnika obsodil na 14 mesecev zaporne kazni.